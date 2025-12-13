Opel-Fahrer fährt in Reichenbach auf Skoda auf

Reichenbach
Ein alkoholisierter Fahrzeugführer ist am Freitagabend nach einem Unfall geflohen. Wie die Polizei ihn doch noch schnappte.
Ein 42-jähriger Opel-Fahrer hat am Freitagabend einen Unfall auf der Bahnhofstraße verursacht. Laut Polizei war der Mann um 19.30 Uhr in Richtung Goethestraße unterwegs. Auf Höhe des Hausgrundstücks 11 kollidierte der Opel mit einem vorausfahrenden Skoda, der bremsen musste. Der Unfallverursacher flüchtete. Später traf die Polizei ihn an...
