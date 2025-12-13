MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest.
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest.
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Reichenbach
Opel-Fahrer fährt in Reichenbach auf Skoda auf
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer ist am Freitagabend nach einem Unfall geflohen. Wie die Polizei ihn doch noch schnappte.

Ein 42-jähriger Opel-Fahrer hat am Freitagabend einen Unfall auf der Bahnhofstraße verursacht. Laut Polizei war der Mann um 19.30 Uhr in Richtung Goethestraße unterwegs. Auf Höhe des Hausgrundstücks 11 kollidierte der Opel mit einem vorausfahrenden Skoda, der bremsen musste. Der Unfallverursacher flüchtete. Später traf die Polizei ihn an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
1 min.
Ford-Fahrer wird bei Unfall auf der Autobahn nahe der Abfahrt Reichenbach schwer verletzt
Mitten in der Nacht kam es zu dem Unfall.
In der Nacht zum Samstag durchbrach der Pkw des jungen Mannes die Leitplanke und stürzte einen Hang hinunter. Was bisher bekannt ist.
Sabine Schott
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
02.12.2025
1 min.
51-Jährige fährt in Lichtenstein im Kreisverkehr rückwärts und kracht gegen anderes Auto
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei.
Es waren Opiate im Spiel, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel