Polizei entdeckt in Reichenbacher Wohnung Drogen, Falschgeld und ein Einhandmesser

Die Beamten hatten die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers durchsucht. Wie es dazu kam.

Die Polizei hat am Montag, 19. Mai, in Reichenbach einen mutmaßlichen Drogendealer ertappt. Beamte kontrollierten am Nachmittag auf einem Parkplatz an der Zwickauer Straße einen 19-Jährigen. Im Auto des Mannes wurden sie fündig. Sie fanden Marihuana sowie weitere einschlägige Utensilien. Nach den Angaben der Polizei deuteten die Funde auf...