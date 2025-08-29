Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Tierschutzeinrichtung in Mylau hat die Geldspende eines bekannten Rechtsextremen akzeptiert.
Eine Tierschutzeinrichtung in Mylau hat die Geldspende eines bekannten Rechtsextremen akzeptiert.
Reichenbach
Privates Tierheim im Vogtland nimmt Spende eines vorbestraften Rechtsextremisten an
Redakteur
Von Gunter Niehus
Ein Tierschutzverein in Mylau freut sich über eine Spende von David Köckert. Der verurteilte Gewaltverbrecher gilt als einer der führenden Köpfe der rechtsextremen Szene in der Region.

Selbst die ins Gesicht tätowierte Schwarze Sonne war kein Hinderungsgrund. Eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit unerlaubtem Waffenbesitz offenbar auch nicht. Der Verein „Tötungshunde – Wir wollen leben“ mit Sitz in Mylau hat vom Rechtsextremisten David Köckert eine Geldspende in Höhe von 358 Euro...
