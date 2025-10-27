Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ranklotzen an der Göltzschtalbrücke: Wer für freie Sicht auf das Wahrzeichen des Vogtlands sorgt

David Erdmann aus Reichenbach: voller Tatendrang und frischer Ideen.
David Erdmann aus Reichenbach: voller Tatendrang und frischer Ideen. Bild: JB Steps
Reichenbach
Ranklotzen an der Göltzschtalbrücke: Wer für freie Sicht auf das Wahrzeichen des Vogtlands sorgt
Von Petra Steps
An der Göltzschtalbrücke wurde bei einem Arbeitseinsatz Wildwuchs zwischen Bühne und Brücke beseitigt. Die Brücke ist jetzt besser zu sehen. Was all das mit Sherlock Holmes zu tun hat.

Der Förderverein Göltzschtalbrücke hatte am Samstag zum Arbeitseinsatz auf dem Gelände vor der Göltzschtalbrücke eingeladen. Rund 20 Helfer waren dem Ruf des Netzschkauer Bürgermeisters und Vereinsvorsitzenden gefolgt. Dabei wurde jede Menge Wildwuchs am Hang der Göltzsch zwischen Bühnenbereich und gesperrter Fußgängerbrücke beseitigt....
