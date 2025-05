Reichenbach: Acht Geschäfte werden zu coolen Partylocations

Der Gewerbeverein Reichenbach lädt für Freitagabend zur Neuauflage von „Musik im Laden“ ein. Der Bogen spannt sich dabei von Jazz über Rockabilly, Rock und Pop bis zu Liedermachern.

Am Freitagabend, 16. Mai, steigt in der Reichenbacher Innenstadt die dritte Auflage von „Musik im Laden“. Der Gewerbeverein hat zusammen mit Gregor Steps ein buntes Programm organisiert. Acht Geschäfte verwandeln sich von 19 bis 22 Uhr in coole Partylocations und bieten Künstlern eine Plattform. Für 10 Euro Eintritt kann man sich...