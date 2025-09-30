Reichenbach bekommt ein Entertainment-Bowlingcenter - so soll es aussehen

Die Bahnen an der Albertistraße sollen ab November die Erlebnis-Adresse der Region sein. Mit einer Küche, für die das Netzschkauer Diner „Flotte Lotte“ steht - „wir haben jetzt schon Reservierungen“.

Das seit Juni leerstehende Bowlingcenter Reichenbach steht vor einem Neustart. Optisch und inhaltlich. Die in die Jahre gekommene Vierbahnen-Anlage genauso wie Restaurant und Küche. „Wir wollen jüngeres Publikum ansprechen, Familien, Firmen. Das Haus hat großes Potenzial, gastronomisch und vom Erlebnischarakter her. Die neuen Betreiber werden...