Bild: Maik Evers
Bild: Maik Evers
Reichenbach
Reichenbach: Blicke hinter die Kulissen und eine Krisenrevue vor dem Haus
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tag der offenen Tür im Neuberinhaus mündet direkt ins Theater-Festival „Ungeheuer“. Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst.

Blicke hinter die Kulissen verspricht der Tag der offenen Tür am Mittwoch, 24. September, 16 bis 20 Uhr im Neuberinhaus Reichenbach. Da kann man Kaiser Wilhelm II. und die Neuberin treffen (Foto rechts). Vorm Haus finden sich eine Kinder-Zukunftswerkstatt und eine Fotobox. Etliche Vereine und Gruppen zeigen drinnen ihr Können. Im Foyer starten...
