Reichenbach: Ein Abschied mit Wehmut nach zehn Jahren

Der römisch-katholische Pfarrer der Marienkirche geht in den Ruhestand. Das Miteinander, der Glaube und die Menschen lagen ihm am Herzen. Einen Nachfolger wird es nicht geben.

Ein Ruheständler in Reichweite möchte er sein. Pfarrer Josef Reichl wird am Sonntag nach zehn Jahren aus dem aktiven Dienst in Reichenbach verabschiedet. Er wird die Stadt verlassen und nach Zwickau ziehen. Damit enden fast 45 Jahre Dienst als Priester der Römisch-Katholischen Kirche im Bistum Dresden-Meißen. Nach seiner Weihe 1981 war er...