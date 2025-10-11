Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einer gefälschten Telefonnummer haben Betrüger in Reichenbach 130.000 Euro erbeutet. (Symbolbild)
Mit einer gefälschten Telefonnummer haben Betrüger in Reichenbach 130.000 Euro erbeutet. (Symbolbild)
Reichenbach
Reichenbach: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 130.000 Euro per Anruf
Eine 60-Jährige aus dem Vogtland gibt am Telefon ihre Kontodaten preis – kurz darauf sind 130.000 Euro verschwunden.

Reichenbach.

Eine 60 Jahre alte Frau ist im Vogtlandkreis Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt sie zwischen dem 7. und 10. Oktober mehrere Anrufe von einem Mann und einer Frau, die sich als Mitarbeitende ihrer Bank ausgaben. Sie behaupteten, Unregelmäßigkeiten auf dem Konto der Frau entdeckt zu haben und forderten Zugangsdaten.

Da auf dem Display die tatsächliche Nummer ihrer Bank erschien, schöpfte die 60-Jährige den Angaben zufolge zunächst keinen Verdacht - und gab die erbetenen Daten weiter. Kurz darauf wurden rund 130.000 Euro von ihrem Konto abgebucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und warnt erneut eindringlich davor, am Telefon persönliche Bankdaten oder TAN-Nummern preiszugeben. (dpa)

