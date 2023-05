Reichenbach: Fließt eine Prämie für das Klinik-Aus?

Der Paracelsus-Konzern bestreitet, in Bezug auf die Insolvenz des Reichenbacher Krankenhauses Gelder aus dem Strukturfonds erhalten zu haben. Der Insolvenzverwalter will das Thema in Ruhe prüfen.

Erhält der frühere Eigentümer des am 31. März 2023 geschlossenen Reichenbacher Krankenhaus am Ende gar eine Stilllegeprämie für die 180 Betten?