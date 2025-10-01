Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch vorm Feiertag soll der Verkehr am Friedrich-Engels-Platz wieder rollen.
Noch vorm Feiertag soll der Verkehr am Friedrich-Engels-Platz wieder rollen.
Reichenbach
Reichenbach: Geduldsprobe am Riesenloch hat ein Ende
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Donnerstag soll der Verkehr am Friedrich-Engels-Platz wieder rollen. 14 Monate war die Kreuzung dort mit kurzer Unterbrechung gesperrt.

Das Riesenloch ist Geschichte. Am Donnerstag, 2. Oktober, 14 Uhr, wird der Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Platz, Oststraße, Rathenaustraße und Fritz-Ebert-Straße in Reichenbach wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Seit Anfang August 2024 war die Kreuzung mit kurzer Unterbrechung gesperrt. Anlass gab...
