Reichenbach: Geduldsprobe am Riesenloch hat ein Ende

Ab Donnerstag soll der Verkehr am Friedrich-Engels-Platz wieder rollen. 14 Monate war die Kreuzung dort mit kurzer Unterbrechung gesperrt.

Das Riesenloch ist Geschichte. Am Donnerstag, 2. Oktober, 14 Uhr, wird der Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Platz, Oststraße, Rathenaustraße und Fritz-Ebert-Straße in Reichenbach wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Seit Anfang August 2024 war die Kreuzung mit kurzer Unterbrechung gesperrt. Anlass gab... Das Riesenloch ist Geschichte. Am Donnerstag, 2. Oktober, 14 Uhr, wird der Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Platz, Oststraße, Rathenaustraße und Fritz-Ebert-Straße in Reichenbach wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Seit Anfang August 2024 war die Kreuzung mit kurzer Unterbrechung gesperrt. Anlass gab...