Reichenbach: Genießer-Mekka präsentiert Eigenmarke zum Jubiläum

Den „Flaschengeist“ gibt es jetzt als Chutney, Marmelade, Pastasoße, Nudeln und Co. Seit zehn Jahren führt Ines Wetzel das Geschäft in der Bahnhofstraße. Warum sie dafür einen sicheren Job opferte.

Kennen Sie den Flaschengeist? Die orientalische Erzählwelt berichtet über ihn, dass er jedem Menschen zum Dienst verpflichtet ist, der die Flasche öffnet und ihn daraus befreit. In Reichenbach steht der rote Schriftzug „Flaschengeist“ am Spezialitätenladen in der Bahnhofstraße. In diesem Mekka für Genießer findet jeder besondere...