Reichenbach: Heimatverein Friesen im Stadtrat geehrt

Der Verein stärkt seit 20 Jahren das Wir-Gefühl im Ortsteil. Er richtet Feste aus und setzt Projekte um.

Der Blumenstrauß des Monats ging in der Mai-Stadtratssitzung in Reichenbach an den Heimatverein Friesen. Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) übergab ihn auf Vorschlag von Randy Neidhardt (Bitex) an Vereinschefin Eleonore Kober. Der Heimatverein feierte am 15. April sein 20-jähriges Bestehen. Jährlich richtet er Feste aus, so Hexenfeuer,...