Reichenbach: Junge Bäume bei Mäharbeiten massiv beschädigt

Stadtrat Stephan Hösl hat Alarm geschlagen. Die Stadt reagierte mit einer Baumbeschau im Stadtpark. Wie künftig die Stämme besser geschützt werden sollen.

Mitte Juli war Stephan Hösl wie so oft mit seinem Hund im Reichenbacher Stadtpark unterwegs. „Dabei fiel mir auf, dass zahlreiche junge Bäume am Stammfuß offenbar durch den Einsatz von Freischneidern so stark beschädigt wurden, dass ihre Lebenserwartung erheblich eingeschränkt sein dürfte“, teilte der Stadtrat der Freien Wähler der...