Reichenbach: Mieter sehen sich durch Lärm und Staub bei Parkhaus-Sanierung vertrieben

Willfried und Marianne Helbig wohnen nebenan an der Marienstraße. Der Schwerstbehinderte klagt über Atemnot und chronische Schmerzen. Was die Stadtverwaltung dazu sagt und was sie nicht erwähnt.

Am 1996 an der Marienstraße in Reichenbach eröffneten städtischen Parkhaus nagt der Zahn der Zeit. Seit 2011 machten sich immer wieder Reparaturen erforderlich. Seit 2024 wird die Tragwerks- und Hüllenkonstruktion saniert. Seit 15. Juli 2024 auf der Nordseite, seit 28. April 2025 auf der Südseite. Ziel ist, dass die 399 Stellplätze auf acht...