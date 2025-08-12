Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Mopedfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Bild: Symbolbild: David Inderlied/dpa
Der Mopedfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Bild: Symbolbild: David Inderlied/dpa
Reichenbach
Reichenbach: Mopedfahrer beim Überholen umgefahren
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der Reichsstraße wurde ein 61-Jähriger leicht verletzt.

Reichenbach.

Bei einem Unfall in Reichenbach ist ein Mopedfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 48-jährige Fahrer eines Renault am Montag gegen 14.10 Uhr auf der Reichsstraße nach links ausscheren, um einen Rückstau zu umfahren, der sich vor der Kreuzung Heinsdorfer Straße gebildet hatte. Links neben dem Renault habe sich jedoch bereits der 61-jährige Mopedfahrer befunden, der zuvor hinter dem Renault gefahren und nun dabei war, das Auto zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Mopedfahrer stürzte und sich leicht verletzt habe. Rettungskräfte versorgten den 61-Jährigen vor Ort. Am Moped und dem Auto sei ein Sachschaden von insgesamt etwa 600 Euro entstanden. (mib)

