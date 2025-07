Reichenbach: Radfahrer kollidiert mit Mercedes

Laut Polizei hatte das Auto Vorfahrt. Der 23-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt.

Reichenbach.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Reichenbach ereignet hat, ist nach Polizeiangaben ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, war der 23-Jährige am Dienstag gegen 13.10 Uhr den Gehweg an der Gabelsberger Straße in Richtung Bauhofstraße entlanggefahren. An der Einmündung zur Käthe-Kollwitz-Straße hatte er vorgehabt, diese zu überqueren. Dabei stieß der Radfahrer mit einem Mercedes (Fahrer: 54 Jahre) zusammen, der die Käthe-Kollwitz-Straße befuhr und laut Polizei Vorfahrt hatte. Der Radfahrer habe durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt rund 2000 Euro geschätzt. (mib)