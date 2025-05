Reichenbach: Wie ein kleines Vorhängeschloss bei Wanderfreunden für mächtigen Ärger sorgt

Stress bei der 47. Wanderung „Rund um die Göltzschtalbrücke“: Für die Versorgungsfahrzeuge war vorab die Zufahrt zum Alten Wasserwerk versperrt. Wie will die Stadt die Zusammenarbeit verbessern?

47-mal hat der Vogtländische Gebirgs- und Wanderverein Göltzschtalbrücke Reichenbach die Sport- und Familienwanderung „Rund um die Göltzschtalbrücke“ veranstaltet. Zum 10. Mal befanden sich am Samstag, 3. Mai, Start und Ziel am Alten Wasserwerk im Park der Generationen. Ein Vertrag mit dem Verein Aqua et Natura machte es möglich. Neunmal...