Reichenbach: Wo Patienten der grüne Teppich ausgerollt wird

Am Solbrigplatz 6 in Reichenbach ist für Patienten zwar nicht der rote, aber ein grüner Teppich ausgerollt worden. Weil das Außengelände des einstigen Finanzamtes erst noch gestaltet werden muss, liegt überm Kies ein Kunstrasenteppich. Zwei Arztpraxen nahmen im Haus am Montag ihre Arbeit auf. Zum einen die Psychiatrische Praxis von Dr....