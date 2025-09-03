Reichenbacher AfD-Stadtrat reibt sich an „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“

Wenn Schulen und Kitas in Reichenbach geschlossen werden sollen, weil das Geld fehle, müsse man Prioritäten setzen, wird erklärt. Aus dem Rathaus gibt es Kontra. Entscheidend sei etwas ganz anderes.

In einem öffentlichen Brief an alle Stadträte, den Oberbürgermeister und die Presse reibt sich der Reichenbacher AfD-Stadtrat Ronny Friede an der „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“. Ausgangspunkt ist ein Vorwurf aus der Arbeitsgruppe Kita- und Schullandschaft, wonach er Parteipolitik betreiben würde. Dass überhaupt über... In einem öffentlichen Brief an alle Stadträte, den Oberbürgermeister und die Presse reibt sich der Reichenbacher AfD-Stadtrat Ronny Friede an der „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“. Ausgangspunkt ist ein Vorwurf aus der Arbeitsgruppe Kita- und Schullandschaft, wonach er Parteipolitik betreiben würde. Dass überhaupt über...