Regionale Nachrichten und News
  • Reichenbacher AfD-Stadtrat reibt sich an „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“

Die sinkende Kinderanzahl sorgt für Debatten. Hat die Grundschule Mylau eine Zukunft?
Bild: Gerd Betka
Die sinkende Kinderanzahl sorgt für Debatten. Hat die Grundschule Mylau eine Zukunft?
Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbacher AfD-Stadtrat reibt sich an „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“
Redakteur
Von Gerd Betka
Wenn Schulen und Kitas in Reichenbach geschlossen werden sollen, weil das Geld fehle, müsse man Prioritäten setzen, wird erklärt. Aus dem Rathaus gibt es Kontra. Entscheidend sei etwas ganz anderes.

In einem öffentlichen Brief an alle Stadträte, den Oberbürgermeister und die Presse reibt sich der Reichenbacher AfD-Stadtrat Ronny Friede an der „Großsubventionierung der Vogtland-Philharmonie“. Ausgangspunkt ist ein Vorwurf aus der Arbeitsgruppe Kita- und Schullandschaft, wonach er Parteipolitik betreiben würde. Dass überhaupt über...
