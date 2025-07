Reichenbacher Ferienwohnung im Sachsen-Vergleich top: Was die Hohndorfs richtig machen

„Zentrale-ruhige Ferienwohnung“ - klingt nicht preisverdächtig. Doch auf Booking.com gibt‘s nur Bestwerte. Das fiel auch im Landestourismusverband auf.

Der Landestourismusverband Sachsen hat die Nominierten für seinen Wettbewerb „Gästeliebling“ 2025 bekanntgegeben. 21 Unterkünfte in den Kategorien Hotel, Pension/Gasthof und Ferienwohnung konkurrieren in Sachen Gästezufriedenheit um die Auszeichnung als Landessieger - die Preise werden im September bei einem ostdeutschen Branchentreff in...