Reichenbacher führen Weihnachts-Musical auf – über eine Geschichte, die an ein Wunder grenzt

Reichenbach
Die Jesus-Gemeinde möchte an den Vorjahreserfolg anknüpfen – mit der anrührenden Geschichte des alten Mannes Simeon.
Vor einem Jahr hat die Reichenbacher Jesus-Gemeinde mit „Die Räuber von Bethlehem“ einen unerwarteten Musical-Erfolg gefeiert. An zwei Aufführungstagen kamen so viele Gäste wie lange nicht in den Gemeindesitz am unteren Bahnhof. Jetzt will die Gemeinde mit einer neuen Produktion an diesen Erfolg anknüpfen.
