  • Reichenbacher führen Weihnachts-Musical auf – über eine Geschichte, die an ein Wunder grenzt

Schnappschuss von einer Probe – seit November wird das Musical eingeübt.
Schnappschuss von einer Probe – seit November wird das Musical eingeübt. Bild: Nadine Blechschmidt
Schnappschuss von einer Probe – seit November wird das Musical eingeübt.
Schnappschuss von einer Probe – seit November wird das Musical eingeübt. Bild: Nadine Blechschmidt
Reichenbach
Reichenbacher führen Weihnachts-Musical auf – über eine Geschichte, die an ein Wunder grenzt
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Jesus-Gemeinde möchte an den Vorjahreserfolg anknüpfen – mit der anrührenden Geschichte des alten Mannes Simeon.

Vor einem Jahr hat die Reichenbacher Jesus-Gemeinde mit „Die Räuber von Bethlehem“ einen unerwarteten Musical-Erfolg gefeiert. An zwei Aufführungstagen kamen so viele Gäste wie lange nicht in den Gemeindesitz am unteren Bahnhof. Jetzt will die Gemeinde mit einer neuen Produktion an diesen Erfolg anknüpfen.
