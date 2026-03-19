Reichenbacher Lebenshilfe-Werkstätten vor Umzug – letzter Osterverkauf im alten Laden

Der traditionelle Keramik-Verkauf der Reichenbacher Lebenshilfe steigt am Samstag. Dann heißt es langsam aber sicher Koffer packen.

Der 2024 begonnene Werkstatt-Neubau der Reichenbacher Lebenshilfe auf dem oberen Volksfestplatz ist auf der Zielgeraden. Der Umzug der alten, nicht barrierefreien Werkstätten erfolgt im September. Unter den 160 umziehenden Menschen mit Handicap sind auch jene der Druck- und Kreativwerkstatt – damit ist ihr am Samstag steigender traditioneller...