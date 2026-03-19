MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Frisch gebrannt ist halb verkauft. Mitarbeiter der Kreativwerkstatt und Hühner im Ofen.
Frisch gebrannt ist halb verkauft. Mitarbeiter der Kreativwerkstatt und Hühner im Ofen. Foto: Ch. Blechschmidt
Am Samstag käuflich zu erwerben – ob einzeln oder gleich in Mannschaftsstärke.
Am Samstag käuflich zu erwerben – ob einzeln oder gleich in Mannschaftsstärke. Foto: Gerd Möckel
Wer noch Oster-Deko sucht, wird vielleicht am Samstag an der Dammsteinstraße fündig.
Wer noch Oster-Deko sucht, wird vielleicht am Samstag an der Dammsteinstraße fündig. Foto: Gerd Möckel
Frisch gebrannt ist halb verkauft. Mitarbeiter der Kreativwerkstatt und Hühner im Ofen.
Frisch gebrannt ist halb verkauft. Mitarbeiter der Kreativwerkstatt und Hühner im Ofen. Foto: Ch. Blechschmidt
Am Samstag käuflich zu erwerben – ob einzeln oder gleich in Mannschaftsstärke.
Am Samstag käuflich zu erwerben – ob einzeln oder gleich in Mannschaftsstärke. Foto: Gerd Möckel
Wer noch Oster-Deko sucht, wird vielleicht am Samstag an der Dammsteinstraße fündig.
Wer noch Oster-Deko sucht, wird vielleicht am Samstag an der Dammsteinstraße fündig. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
Reichenbacher Lebenshilfe-Werkstätten vor Umzug – letzter Osterverkauf im alten Laden
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der traditionelle Keramik-Verkauf der Reichenbacher Lebenshilfe steigt am Samstag. Dann heißt es langsam aber sicher Koffer packen.

Der 2024 begonnene Werkstatt-Neubau der Reichenbacher Lebenshilfe auf dem oberen Volksfestplatz ist auf der Zielgeraden. Der Umzug der alten, nicht barrierefreien Werkstätten erfolgt im September. Unter den 160 umziehenden Menschen mit Handicap sind auch jene der Druck- und Kreativwerkstatt – damit ist ihr am Samstag steigender traditioneller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
10:15 Uhr
1 min.
Verteidiger: Prozess war große Belastung für Høiby
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. (Archivbild)
Extrem intime Details, ein riesiger Medienrummel und eine berühmte Familie: Die vergangenen Prozess-Wochen hätten den Sohn der norwegischen Kronprinzessin sehr mitgenommen, sagt dessen Verteidiger.
10:14 Uhr
4 min.
Spektakel in Orange? Beste Offensivspieler treffen im Duell Vechta gegen Niners aufeinander
Mit Alonzo Verge (links) und Corey Davis treffen am Samstag zwei der besten Offensivspieler der Liga aufeinander.
Die Chemnitzer Basketballer sind am Samstag bei den formstarken Rasta-Männern zu Gast. Dabei kommt es zum Duell des aktuell besten Werfers gegen einen der besten Vorbereiter der Liga.
Thomas Reibetanz
27.02.2026
3 min.
Vor dem Schulanfangs-Renner in Reichenbach: „Bitte suchen Sie nicht erst am Autohaus einen Parkplatz“
Die Schulanfangsmesse kann kommen. Bühne dafür ist das Autohaus Reißmann in Reichenbach.
Die dritte Verkaufsmesse bei Mercedes Reißmann wird wieder ein Besucher-Magnet. Dafür sorgen die Aussteller – und Premieren im Rahmenprogramm.
Gerd Möckel
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
21.11.2025
3 min.
Wandfliesen selbst gestalten und brennen: Die Reichenbacher Weihnachts-Werkstatt lädt dazu ein
Richtige Hingucker - so oder so ähnlich könnten die selbst gestalteten Unikate aussehen.
Die Druck- und Kreativ-Werkstatt der Lebenshilfe stellt ein buntes Advents-Programm auf die Beine - mit Flohmarkt, Musik, Rundgängen und einzigartigem Kreativangebot.
Gerd Möckel
Mehr Artikel