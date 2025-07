Reichenbacher OB hisst die Flagge der Mayors for Peace vorm Rathaus

Die Organisation setzt sich für eine sichere Welt ohne Atomwaffen ein. Reichenbach trat im vorigen Herbst bei.

Der 80. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki hat am Dienstag den Anlass für den Flaggentag der Organisation Mayors for Peace, sprich der Bürgermeister für den Frieden, gegeben. Reichenbachs Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) hisste am Morgen vor dem Rathaus die Flagge der Mayors for Peace. Die Organisation setzt...