Auch Fahrräder gibt’s beim Flohmarkt. Christoph Zöbisch mit Käuferin Claudia König.
Auch Fahrräder gibt’s beim Flohmarkt. Christoph Zöbisch mit Käuferin Claudia König. Bild: Petra Steps/Archiv
Reichenbach
Reichenbacher Praxisflohmarkt: Letzter Aktionstag in diesem Jahr
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zahnärztin Anja Gürtler und ihr Team laden wieder in den Zentralmarkt ein – am Samstag soll das Mega-Ergebnis veredelt werden.

Am Samstag steigt der letzte Aktionstag des diesjährigen Reichenbacher Praxisflohmarktes für den guten Zweck. Das 20-köpfige Team von Zahnärztin Anja Gürtler öffnet dazu die Türen des alten Zentralmarkts von 9 bis 16 Uhr.
