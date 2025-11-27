Reichenbacher Praxisflohmarkt: Letzter Aktionstag in diesem Jahr

Reichenbach
Zahnärztin Anja Gürtler und ihr Team laden wieder in den Zentralmarkt ein – am Samstag soll das Mega-Ergebnis veredelt werden.
Am Samstag steigt der letzte Aktionstag des diesjährigen Reichenbacher Praxisflohmarktes für den guten Zweck. Das 20-köpfige Team von Zahnärztin Anja Gürtler öffnet dazu die Türen des alten Zentralmarkts von 9 bis 16 Uhr.
