Reichenbacher übernimmt Reichenbacher Barbershop

Im „Star Cut“ an der Zenkergasse gab es einen Betreiberwechsel. Das Geschäft führt nun ein Ex-Gastronom.

Im Herbst vor zwei Jahren öffnete in Reichenbach der erste Barbershop - der von einem Greizer betriebene „Rugan Style“ an der Zwickauer Straße. Ein Jahr später folgte der „Star Cut“ an der Zenkergasse. Betrieben von Burak Akbakay. Doch dem Plauener Friseur war das Pendeln zu viel.