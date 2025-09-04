Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Schachtfertigteil schwebt am Bagger-Ausleger in die Baugrube mitten auf der Kreuzung ein.
Ein Schachtfertigteil schwebt am Bagger-Ausleger in die Baugrube mitten auf der Kreuzung ein. Bild: Gerd Betka
Ein Schachtfertigteil schwebt am Bagger-Ausleger in die Baugrube mitten auf der Kreuzung ein.
Ein Schachtfertigteil schwebt am Bagger-Ausleger in die Baugrube mitten auf der Kreuzung ein. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Riesenloch in Reichenbach: Fertigteil-Schacht schwebt in die Baugrube
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Herstellerfirma Rehau ist es das bislang größte produzierte Schacht-in-Schacht-System. Für die Stadt ist das Ende der über einjährigen Odyssee am Friedrich-Engels-Platz in Sicht.

Die Sonne lacht am Mittwoch. Am Riesenloch am Friedrich-Engels-Platz in Reichenbach tut sich am Vormittag Entscheidendes. Zunächst muss Wasser vom heftigen Regen vom Dienstagnachmittag entfernt und zulaufendes Grundwasser abgedichtet werden. Dann schwebt das erste von der Firma Rehau aus Kunststoff vorgefertigte neue Schachtteil am Ausleger des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
3 min.
Reichenbach: Bauarbeiten am Riesenloch haben begonnen
Am Riesenloch am Friedrich-Engels-Platz in Reichenbach haben die Bauarbeiten begonnen.
Zunächst muss eine Hauptwasserleitung am Friedrich-Engels-Platz umverlegt werden. Wie ein Schacht aus Kunststoff die Bauzeit verringern kann und wann alles fertig sein soll.
Gerd Betka
28.05.2025
3 min.
Riesenloch in Reichenbach: Wie geht es mit der seit Monaten gesperrten Kreuzung weiter?
Seit Monaten gesperrt ist die Kreuzung Friedrich-Engels-Platz, Oststraße, Rathenaustraße.
Im vergangenen Sommer hatte sich die Asphaltdecke plötzlich abgesenkt. Seitdem ist der Bereich komplett dicht. Doch bald soll sich etwas tun. Warum ist so viel Zeit verstrichen?
Gerd Betka
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel