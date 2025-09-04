Riesenloch in Reichenbach: Fertigteil-Schacht schwebt in die Baugrube

Reichenbach
Für die Herstellerfirma Rehau ist es das bislang größte produzierte Schacht-in-Schacht-System. Für die Stadt ist das Ende der über einjährigen Odyssee am Friedrich-Engels-Platz in Sicht.
Die Sonne lacht am Mittwoch. Am Riesenloch am Friedrich-Engels-Platz in Reichenbach tut sich am Vormittag Entscheidendes. Zunächst muss Wasser vom heftigen Regen vom Dienstagnachmittag entfernt und zulaufendes Grundwasser abgedichtet werden. Dann schwebt das erste von der Firma Rehau aus Kunststoff vorgefertigte neue Schachtteil am Ausleger des...
