Rockiger Abend in Reichenbach mit Paul Batto und Robert Christian

Das zunächst letzte „Happening in the city“ findet im Kinderkaufhaus statt. Was ist zu erwarten?

Paul Batto und Robert Christian treten am Mittwoch, 16. April, im Kinderkaufhaus in Reichenbach auf. Ab 19 Uhr findet das zunächst letzte „Happening in the city" statt, so Severin Zähringer, Leiter des Neuberinhauses. Batto ist eine konstante Größe in der europäischen Musikszene. Er ist Songwriter, Gitarrist und Sänger und hat...