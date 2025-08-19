Rückkehr nach Reichenbach: Was Stasi-Jäger Käbisch auf der Seele brennt

Mit 81 darf der Zwickauer Pfarrer, Autor und Religionslehrer erneut im Profilunterricht eines Gymnasiums im Vogtland ran. Warum sein Verhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen noch immer belastet ist.

Das Reichenbacher Gymnasium und der Zwickauer Pfarrer Edmund Käbisch stehen vor einer erneuten Zusammenarbeit. Der inzwischen 81-Jährige und der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Schule wollen gemeinsam den Profilunterricht für Achtklässler gestalten - für beide Seiten ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Denn das Kernthema des...