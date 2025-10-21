Rundgang durch Reichenbach-West: Ein Stadtteil im ständigen Wandel

Regina Möller vom Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland“ nimmt Interessierte am 25. Oktober mit auf eine Zeitreise. Auch ein Blick in die Zukunft lohnt sich.

Zu einer Führung durchs Wohngebiet Reichenbach-West lädt der Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland" am Samstag, 25. Oktober, ein. Vor 50 Jahren begannen Vorarbeiten zum Bau des Wohngebietes, um dem permanenten Wohnungsmangel entgegenzuwirken, teilt der Verein mit. An der Neuberinstraße und unterhalb des Obermylauer Weges, wo sich...