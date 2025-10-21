Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Baubeginn 1980 im Neubaugebiet Reichenbach-West, in dem 1500 neue städtische Wohnungen entstanden.
Baubeginn 1980 im Neubaugebiet Reichenbach-West, in dem 1500 neue städtische Wohnungen entstanden. Bild: Sammlung Neuberin-Museum, Repro: Wolfgang Richter
Reichenbach
Rundgang durch Reichenbach-West: Ein Stadtteil im ständigen Wandel
Von FP
Regina Möller vom Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland“ nimmt Interessierte am 25. Oktober mit auf eine Zeitreise. Auch ein Blick in die Zukunft lohnt sich.

Zu einer Führung durchs Wohngebiet Reichenbach-West lädt der Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland“ am Samstag, 25. Oktober, ein. Vor 50 Jahren begannen Vorarbeiten zum Bau des Wohngebietes, um dem permanenten Wohnungsmangel entgegenzuwirken, teilt der Verein mit. An der Neuberinstraße und unterhalb des Obermylauer Weges, wo sich...
