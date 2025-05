Schalmeien, Schützen, Städtepartner: So heiter feiert Reichenbach in den Mai

Der Park der Generationen in Reichenbach hat sich am 1. Mai in eine große Festwiese verwandelt. Es gab gleich mehrere Gründe zum Feiern.

Fast schon einen Vorgeschmack auf den Sommer mit blauem Himmel und 25 Grad und das am 1. Mai, bot die Saisoneröffnung des Parks der Generationen. Die Reichenbacher hatten eine Menge Gründe gefunden, um zu feiern: Die Privilegierte Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach/Vogtland beging mit einem Festumzug ihr 35. Jubiläum nach der...