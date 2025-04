Schockanrufe in Reichenbach: Wie Menschen abgezockt werden sollten

Allein Donnerstagmittag meldeten drei Reichenbacher der Polizei, dass sie per Telefon um ihr Vermögen gebracht werden sollten. Die Masche war dieselbe.

Jedes Mal sollten die Angerufenen überrumpelt werden. Jedes Mal reagierten die Betroffenen richtig und legten einfach auf. Wie die Polizeidirektion mitteilte, riefen Unbekannte am Donnerstag zwischen 11.40 und 12 Uhr drei Personen in Reichenbach an und stellten sich als angebliche Polizeibeamte vor. Sie behaupteten, dass die Namen der...