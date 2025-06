Schüler erkunden die Geschichte des Kinderkaufhauses Reichenbach

Was hat das Gebäude erlebt? Was ist seine Geschichte und die der dazugehörigen Menschen? Diesen Fragen spüren Zehntklässler nach.

Das ehemalige Kinderkaufhaus in Reichenbach ist seit April 2024 aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden. Geld aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ macht es möglich. Das Haus ist zum Treffpunkt und Veranstaltungsort geworden. Kaum jemand in und um Reichenbach hat keine positiven Erinnerungen an das dreistöckige...