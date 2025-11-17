Schüler und Profis musizieren im Vogtland gemeinsam

Reichenbach
Solisten der Musikschule Vogtland treten am Mittwoch gemeinsam mit der Vogtland-Philharmonie auf. Was geboten wird.
Unter dem Motto „Solo con Tutti“ präsentieren sich am Mittwoch um 19.30 Uhr im Reichenbacher Neuberinhaus Solisten der Musikschule Vogtland gemeinsam mit der Vogtland-Philharmonie. Auf dem Programm stehen Werke berühmter Komponisten aus Barock, Klassik, Romantik und der Moderne, die von Schülern gemeinsam mit den Profimusikern der...
