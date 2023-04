Schwerer Unfall fordert zwei Tote

Mehltheuer.

Auf der Bundesstraße 282 zwischen Syrau und Mehltheuer ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern gekommen. Gegen 15.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Auto und ein Lkw auf Höhe einer Bergkuppel zusammengestoßen sind. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp mitteilte, war der 23-jährige Lkw-Fahrer in Richtung Syrau unterwegs, als ein ihm entgegenkommender Ford aus noch ungeklärter Ursache von seiner Spur abkam und seitlich in den Lkw stieß. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und erst im Seitengraben zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford komplett demoliert. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, starben noch am Unfallort. "Nähere Angaben zu den Unfallbeteiligten können wir derzeit noch nicht machen", erklärte die Sprecherin. Der 23-jährige Lkw-Fahrer und sein 52-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock. Die B 282 blieb für Stunden vollgesperrt. Es kam zu Stau in beide Fahrtrichtungen. (flow)