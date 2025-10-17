Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sexualisierte Gewalt ist eine häufige Ursache für Traumata. Wo ist der Ausweg?
Sexualisierte Gewalt ist eine häufige Ursache für Traumata. Wo ist der Ausweg?
Reichenbach
Sexualdelikt im Vogtland: Das lange Warten eines Opfers auf einen Therapieplatz
Redakteur
Von Gerd Betka
Schon zehn Monate dauert die Suche an. Dabei bedarf die Posttraumatische Belastungsstörung dringend der Behandlung. Kann eine Privatklinik in Kassel die Lösung sein?

Christine Müller (Name geändert) ist erschöpft. „Ich habe genug telefoniert“, sagt sie. Aber einen Therapieplatz für ihren Sohn hat sie nach zehn Monaten noch immer nicht gefunden. Eine ganze Liste mit Kliniken, die einen Vertrag mit der Gesetzlichen Krankenversicherung haben, hat sie abtelefoniert. Darunter in Jena, Gera, Chemnitz,...
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
09.07.2025
10 min.
„Meine Eltern sind irgendwann an mir verzweifelt“: Wenn Zocken den Alltag bestimmt
Videospiele erfreuen sich einer konstant großen Beliebtheit - doch, wenn ein gesundes Maß überschritten wird, kann es gefährlich werden.
Jerome saß als Teenager stundenlang in seinem Kinderzimmer im Erzgebirge. Er hat Computer gespielt, so viel es ging. Für viele gehört Gaming zum Alltag. Doch was, wenn es von einem Besitz ergreift?
Josua Gerner
23.09.2025
9 min.
Klinikpleiten, Ärztemangel: Wie weiter mit der Gesundheitsversorgung in Sachsen?
Das Gesundheitszentrum Reichenbach als Modell für ganz Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit AOK-Vorstand Stefan Knupfer, dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Tom Unger, und Immobilieninvestor Kilian Lange (v.l.n.r.)
Nach der Insolvenz der Paracelsus-Klinik in Reichenbach ist dort ein ambulantes Gesundheitszentrum entstanden. Die AOK Plus sieht darin eine Blaupause für weitere bedrohte Standorte. Doch so einfach ist es nicht.
Katrin Saft
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel