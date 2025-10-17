Sexualdelikt im Vogtland: Das lange Warten eines Opfers auf einen Therapieplatz

Schon zehn Monate dauert die Suche an. Dabei bedarf die Posttraumatische Belastungsstörung dringend der Behandlung. Kann eine Privatklinik in Kassel die Lösung sein?

Christine Müller (Name geändert) ist erschöpft. „Ich habe genug telefoniert“, sagt sie. Aber einen Therapieplatz für ihren Sohn hat sie nach zehn Monaten noch immer nicht gefunden. Eine ganze Liste mit Kliniken, die einen Vertrag mit der Gesetzlichen Krankenversicherung haben, hat sie abtelefoniert. Darunter in Jena, Gera, Chemnitz,...