Sie wollen eine israelische Phantasiefigur ins Vogtland holen: Warum Iggy die Göltzschtalbrücke sehen will

Efrat Yahav ist die Enkeltochter des letzten in Reichenbach geborenen Juden Herbert Samter. Mit einem kreativen Projekt tritt sie in seine Fußstapfen und kehrt vielleicht an seinen Geburtsort zurück.

Herbert „Moshe" Samter, Jahrgang 1923, war der letzte in Reichenbach geborene Jude. Als er vor fünf Jahren im Alter von 96 Jahren starb, ahnte er nicht, dass seine Enkelin Efrat Yahav (49) wieder in seine Heimat zurückkehrt. Da sie mit ihrer Familie in Berlin lebt, ist das weniger schwierig als für ihn, der 1936 mit den Eltern nach...