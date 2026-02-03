Spiele, Filme und Abenteuer: Winterferien in Reichenbachs Bibliothek

Reichenbach
Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek in Reichenbach will in den Ferien mit einem bunten Programm punkten. Filme für junge Zuschauer und Gaming-Sessions sollen für Unterhaltung sorgen.
Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek in Reichenbach veranstaltet in den Winterferien bis zum 21. Februar ein Programm für Kinder und Familien. An den Montagen, 9. und 16. Februar, gibt es von 14 bis 16 Uhr Gaming-Sessions mit Konsolenspielen. Dienstags und donnerstags werden ab 14.30 Uhr Filme für Ferienkinder gezeigt. Die Angebote richten sich an...
