Spielothek mit Waffe überfallen: Angestellter verletzt

Lengenfeld.

Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Spielothek in Lengenfeld (Vogtlandkreis) hat ein Räuber einen Angestellten verletzt. Zunächst bedrohte der Täter den Mitarbeiter in der Nacht zu Samstag mit einer Waffe und erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Anschluss kam es zu einem Gerangel, bei dem der Räuber dem 51-Jährigen mit der Waffe gegen den Kopf schlug. Der Mann erlitt eine Platzwunde und der Täter floh. (dpa)