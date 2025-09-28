Stadt Reichenbach sucht vier stattliche Tannenbäume

Reichenbach
Angebote werden bis zum 24. Oktober entgegengenommen. Welche Anforderungen an die Bäume gestellt werden.
Alle Jahre wieder. Auch 2025 sollen in der Reichenbacher Innenstadt in der Advents- und Weihnachtszeit schön gewachsene Bäume für Weihnachtsstimmung sorgen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden vier Bäume gesucht, die auf dem Rathausvorplatz, dem Postplatz, dem Solbrigplatz und auf dem Mylauer Marktplatz aufgestellt werden.
