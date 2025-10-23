Stadtwerke Reichenbach warnen vor unseriösem Stromvertrieb

Im Wohngebiet West sollen offenbar Kundendaten abgegriffen werden. Was die Unternehmenssprecherin rät.

Die Stadtwerke Reichenbach warnen vor unseriösen Stromvertriebspraktiken. Besonders aus dem Wohngebiet West berichteten demnach Kunden von zwei Männern, die angeblich im Namen der Stadtwerke oder Envia M agieren. Diese verlangten Einsicht in Stromrechnungen, um mit den Kundendaten neue Vertragsabschlüsse zu generieren. Die Männer verhielten...