  • Stühlerücken im Vogtland-Kreistag: Landrat verliert seine „Landrätin“ und weitere Abgeordnete

Therese Langhof-Thomas schaut Landrat Thomas Hennig nun nicht mehr über die Schulter.
Therese Langhof-Thomas schaut Landrat Thomas Hennig nun nicht mehr über die Schulter.
Reichenbach
Stühlerücken im Vogtland-Kreistag: Landrat verliert seine „Landrätin“ und weitere Abgeordnete
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Seit Beginn der Wahlperiode sind bereits fünf gewählte Bürgervertreter aus dem Kreistag des Vogtlandkreises ausgeschieden. Einer der freien Stühle bleibt vorerst unbesetzt. Wer auf das Nachrücken verzichtete.

Der vogtländische Kreistag mit seinen 86 Bürgervertretern hat noch nicht einmal die Hälfte seiner Wahlperiode erreicht, da hat er bereits fünf der ursprünglich gewählten Mitglieder verloren. Innerhalb des ersten Jahres schieden Arne Zander (BSW) und Gunnar Gemeinhardt (Neue Perspektive Vogtland) aus. Nun folgten drei weitere Abgeordnete -...
