Textilausbildung: Umzug von Reichenbach nach Zwickau erfolgt erst 2026

Das Institut für Textil- und Ledertechnik und der Maschinenpark sollen im 1. Quartal an den Hochschulsitz verlagert werden. Warum der Studiengang aktuell kaum nachgefragt wird.

Es wird später. Der Umzug des Instituts für Textil- und Ledertechnik und des Technikums von Reichenbach nach Zwickau „soll im 1. Quartal 2026 erfolgen, und im Anschluss soll die Nutzung aufgenommen werden". Dass hat jetzt Claudia Zahn, Pressesprecherin der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), auf Anfrage mitgeteilt. Noch im September...