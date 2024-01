Tötungsdelikt in Reichenbach: 25-Jähriger festgenommen

Ein 36-jähriger Mann verstarb am Freitagabend nahe des Unfallortes. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Reichenbach. Die Kriminalpolizei ermittelt in Reichenbach wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Nach vorliegenden Informationen wurde am Freitagabend die Polizei informiert, dass ein Mercedes am Robert-Georgi-Weg in die Göltzsch gefahren sei.

Nach dem aktuellem Ermittlungsstand der Polizeidirektion Zwickau vom Samstagmittag waren insgesamt sechs Personen in dem Fahrzeug unterwegs: Einen 25-jährigen Mann, eine 22-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder trafen die Beamtinnen und Beamten am Ufer der Göltzsch an. Sie wurden zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

In einem Laden in unmittelbarer Nähe des Unfallorts befanden sich zudem ein schwer verletzter 36-Jähriger sowie ein siebenjähriger Junge. Der Mann wies dabei mehrere frische Verletzungen auf, die er augenscheinlich nicht durch einen Verkehrsunfall erlitten hatte. Er verstarb noch vor Ort. Der Siebenjährige wurde in einem Krankenhaus untersucht und anschließend einer Sorgeberechtigten übergeben.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der 25-Jährige, der am Tatort angetroffen wurde, vorläufig festgenommen. Die Haftrichtervorführung des russischen Staatsangehörigen soll noch im Laufe des Sonntags stattfinden. Genauere Angaben zum Sachverhalt können laut Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gemacht werden. (tm)