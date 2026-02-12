Überraschende Personalie im Vogtland: Warum der Geschäftsführer der Kreis-CDU lieber wieder in der Wirtschaft arbeitet

Nach rund zehn Jahren hat Marcus Fritsch seinen Job als CDU-Kreisgeschäftsführer an den Nagel gehängt. Ist er damit auch als CDU-Kandidat für künftige Wahlen aus dem Rennen?

Marcus Fritsch ist 2024 ganz nah dran gewesen. Viel hätte nicht gefehlt und der Reichenbacher wäre als Abgeordneter in den Sächsischen Landtag eingezogen. Mit 32 Prozent landete er als Direktkandidat im Wahlkreis Reichenbach nur knapp hinter René Standke (AfD). Letztlich vermasselte aber wohl nicht dieser ihm den Sieg, sondern der bisherige... Marcus Fritsch ist 2024 ganz nah dran gewesen. Viel hätte nicht gefehlt und der Reichenbacher wäre als Abgeordneter in den Sächsischen Landtag eingezogen. Mit 32 Prozent landete er als Direktkandidat im Wahlkreis Reichenbach nur knapp hinter René Standke (AfD). Letztlich vermasselte aber wohl nicht dieser ihm den Sieg, sondern der bisherige...