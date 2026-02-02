Unfall in Reichenbach: Wer nahm wem die Vorfahrt?

Im Kreuzungsbereich der Alten Lengenfelder Straße krachte es. Zwei Autos kollidierten. Der Schaden: etwa 10.000 Euro. Welche Umstände führten dazu?

Ein Auto ist am Sonntag, 1. Februar, in Reichenbach bei einem Unfall so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste. Zwei Personenwagen waren gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Alte Lengenfelder Straße/Plauensche Straße zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Eine 51-jährige Autofahrerin hatte dort einem 78-jährigen VW-Fahrer...