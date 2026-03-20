Unterbringung von Asylbewerbern in Reichenbach: Das sagt Oberbürgermeister Henry Ruß

Die Stadtverwaltung ist informiert, aber nicht involviert. Das geplante Transferzentrum des Vogtlandkreises wurde zwischen Landratsamt und CVJM vereinbart.

Der Reichenbacher Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) erwartet bei der künftigen Unterbringung von Asylbewerbern durch den Vogtlandkreis in einem sogenannten Transferzentrum „im Kontext der angekündigten Personenzahl und der entsprechenden sozialen Betreuung ... einen reibungslosen Ablauf“. Das erklärte das Stadtoberhaupt auf Anfrage,... Der Reichenbacher Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) erwartet bei der künftigen Unterbringung von Asylbewerbern durch den Vogtlandkreis in einem sogenannten Transferzentrum „im Kontext der angekündigten Personenzahl und der entsprechenden sozialen Betreuung ... einen reibungslosen Ablauf“. Das erklärte das Stadtoberhaupt auf Anfrage,...