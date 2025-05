Unwetter: Zug kollidiert bei Netzschkau mit Baum - Riesenglück für Autofahrer

Die schweren Unwetter am Samstagabend haben vor allem das nördliche Vogtland getroffen. Einen Unfall gab es auf der Bahnstrecke Reichenbach-Plauen. An anderer Stelle hätte es schlimm ausgehen können.

Bei Netzschkau ist am Samstagabend ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn in einen umgestürzten Baum gefahren. Dieser war bei den schweren Unwettern mit Gewitter und Starkregen auf die Bahnstrecke zwischen Reichenbach und Plauen gestürzt. In dem Zug saßen 50 Fahrgäste. Verletzt wurde bei der Kollision gegen 21 Uhr niemand. Die Zugreisenden...