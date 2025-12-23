Vogtländer bringen 5500 Kindern Weihnachtsfreude: „Die jüngeren Kinder wissen gar nicht, was friedliche Weihnachten sind“

Die Spendenaktion des Hilfsvereins Unterkarpaten Lengenfeld war ein voller Erfolg. Der Vereinschef über einen ausblutenden Landstrich, in dem Glücksmomente selten sind.

Die diesjährige Päckchenaktion „Weihnachtsfreude" des Lengenfelder Hilfsvereins Unterkarpaten war ein voller Erfolg. „Wir können nahezu jedes Kind in den Unterkarpaten beschenken. Es sind viel weniger als vor dem Krieg, weil viele Familien das Land verlassen haben", berichtet Vereinschef Christian Ehrler. In diesen Tagen fahren die...