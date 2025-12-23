MENÜ
Auch in den ukrainischen Unterkarpaten erleben die Kinder das vierte Kriegsweihnachten.
Auch in den ukrainischen Unterkarpaten erleben die Kinder das vierte Kriegsweihnachten. Bild: Christian Ehrler
Weihnachten 2024 im Kinderheim Nagydobrony - auch dort kommt die „Weihnachtsfreude“ aus dem Vogtland an.
Weihnachten 2024 im Kinderheim Nagydobrony - auch dort kommt die „Weihnachtsfreude“ aus dem Vogtland an. Bild: Christian Ehrler
Spätherbst in den Waldkarpaten.
Spätherbst in den Waldkarpaten. Bild: Christian Ehrler
Süßigkeiten, Obst, Schulsachen, Kleidung - die Kinder sind jedesmal happy.
Süßigkeiten, Obst, Schulsachen, Kleidung - die Kinder sind jedesmal happy. Bild: Christian Ehrler
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Bild: Christian Ehrler
Reichenbach
Vogtländer bringen 5500 Kindern Weihnachtsfreude: „Die jüngeren Kinder wissen gar nicht, was friedliche Weihnachten sind“
Von Gerd Möckel
Die Spendenaktion des Hilfsvereins Unterkarpaten Lengenfeld war ein voller Erfolg. Der Vereinschef über einen ausblutenden Landstrich, in dem Glücksmomente selten sind.

Die diesjährige Päckchenaktion „Weihnachtsfreude“ des Lengenfelder Hilfsvereins Unterkarpaten war ein voller Erfolg. „Wir können nahezu jedes Kind in den Unterkarpaten beschenken. Es sind viel weniger als vor dem Krieg, weil viele Familien das Land verlassen haben“, berichtet Vereinschef Christian Ehrler. In diesen Tagen fahren die...
