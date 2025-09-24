Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Vogtländische Wasserratten können aufatmen: Welches Freibad nun doch nicht dichtgemacht wird

Die Saison im Neumarker Freibad ist zu Ende. Bei der 800-Jahrfeier durften nur noch „ausgewählte Gäste" aufs Wasser.
Die Saison im Neumarker Freibad ist zu Ende. Bei der 800-Jahrfeier durften nur noch „ausgewählte Gäste" aufs Wasser. Bild: JB Steps
Die Saison im Neumarker Freibad ist zu Ende. Bei der 800-Jahrfeier durften nur noch „ausgewählte Gäste" aufs Wasser.
Die Saison im Neumarker Freibad ist zu Ende. Bei der 800-Jahrfeier durften nur noch „ausgewählte Gäste" aufs Wasser. Bild: JB Steps
Reichenbach
Vogtländische Wasserratten können aufatmen: Welches Freibad nun doch nicht dichtgemacht wird
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im April stand das Neumarker Freibad noch vor dem Aus. Mittlerweile sagt der Betreiberverein: „Das Bad bleibt offen.“ Was die Gründe sind.

Vor der Eröffnung der Badsaison im Mai standen die Zeichen beim Verein Neumarker Badoase agil auf Sturm. Zu wenige Menschen zeigten Interesse an der Vereinsarbeit. Bei Treffen oder Arbeitseinsätzen erschien nur noch reichlich eine Handvoll Leute. So ließ sich kein Bad betreiben. Der Hilferuf über die Presse, über soziale Medien und im Ort kam...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
4 min.
800 Jahre Ersterwähnung: Neumark lässt es mit einer Festwoche ordentlich krachen
Der Neumarker Bürgermeister könnte sich gerade zerteilen. Deshalb hat er ein Double bekommen.
Die Neumarker Gemeinde feiert anlässlich ihres 800-jährigen Jubiläums ein Fest der Superlative in allen drei Ortsteilen. An jedem Tag ist etwas los. Zwischendurch lohnt sich ein Gang durch den Ort.
Petra Steps
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
10.09.2025
1 min.
Wie Spenden in einem Vogtlanddorf beim Feiern helfen
Die Wiesenwichtel gehören zu den Nutznießern der Spenden.
Die Neumarker Gemeinderäte haben über rund 4500 Euro Spenden und Sponsoring abgestimmt. Ein großer Teil davon fließt in die 800-Jahrfeier.
Petra Steps
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel